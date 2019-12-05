В Совфеде объяснили запрет Киева ездить в РФ по внутренним паспортам

Инициатива Киева запретить украинцам перемещение между своей страной и Россией по внутренним паспортам ударит по трудовым мигрантам. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, это делается осознанно, так как многие из них ездят в Россию на заработки без зарубежных паспортов: на поезде или автомобиле. Киев пытается перенаправить своих трудовых мигрантов в Европу, считает Морозов.

«Но Европа не переварит еще три миллиона украинцев, которые сегодня предпочитают зарабатывать в России», - добавил он в беседе с РИА Новости.

Ранее в МИД Украины пояснили, что хотят ограничить пересечение границы с РФ по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении с 1 марта 2020 года. По словам представителя ведомства Сергея Погорельцева, такая инициатива связана с участившимися случаями подделки документов.