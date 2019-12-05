Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде объяснили запрет Киева ездить в РФ по внутренним паспортам

Анна Касаткина
20:52 05.12.2019
Член Совфеда Олег Морозов считает, что Украина пытается перенаправить своих трудовых мигрантов в Европу.
В Совфеде объяснили запрет Киева ездить в РФ по внутренним паспортам
© Фото: Svancara Petr, CTK, Globallookpress

Инициатива Киева запретить украинцам перемещение между своей страной и Россией по внутренним паспортам ударит по трудовым мигрантам. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, это делается осознанно, так как многие из них ездят в Россию на заработки без зарубежных паспортов: на поезде или автомобиле. Киев пытается перенаправить своих трудовых мигрантов в Европу, считает Морозов.

«Но Европа не переварит еще три миллиона украинцев, которые сегодня предпочитают зарабатывать в России», - добавил он в беседе с РИА Новости.

Ранее в МИД Украины пояснили, что хотят ограничить пересечение границы с РФ по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении с 1 марта 2020 года. По словам представителя ведомства Сергея Погорельцева, такая инициатива связана с участившимися случаями подделки документов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.12.2019, 19:37
Экономика, интернет и медицина: Медведев в прямом эфире подвел итоги уходящего года
Дата05.12.2019, 21:30
Восхождение на Эльбрус, погружение с аквалангом: как снимался спецпроект «Взвод»
Дата05.12.2019, 09:26
В ISU ответили на критику костюма фигуриста Шулепова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.12.2019, 18:34
Разработчик «Ярса»: Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:36 В стране и мире
В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами «нормандской четверки»
21:30 Армия
Видео
Восхождение на Эльбрус, погружение с аквалангом: как снимался спецпроект «Взвод»
21:27 В стране и мире
Видео
Дымовые шашки, камни и слезоточивый газ: во Франции продолжаются протесты профсоюзов
20:57 В стране и мире
Видео
Китайский майдан: что делают бойцы «Азова» на протестах в Гонконге
20:52 В стране и мире
В Совфеде объяснили запрет Киева ездить в РФ по внутренним паспортам
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Четырнадцать автомобилей «всмятку»: момент крупного ДТП в Петербурге попал на видео
Следователь СК РФ раскрыла новые подробности убийства Михаила Круга
Видео
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча NHL
Загадочный объект обнаружен вблизи умирающей звезды
Видео
На Крымском мосту появилось граффити с котом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.