От инклюзивного театра до уличной медицины: волонтеры России и мира обменялись опытом в Сочи

В Сочи в рамках международного добровольческого форума наградили лучших волонтеров. Победителю конкурса «Доброволец России – 2019» пожал руку президент России Владимир Путин. Корреспондент «Звезды» Карина Харитонова побывала на главном волонтерском событии страны.

Конкурс «Доброволец России» проходит уже в девятый раз. В этом году было подано 28 тысяч заявок, а грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в 2018-м.

Социальное, культурное, спортивное и другие – на конкурсе представлены десятки волонтерских направлений. Семь тысяч добровольцев со всей страны и мира съехались на мероприятие и в заключительный день встретились с президентом.

Во время посещения выставки форума президент лично пообщался с ребятами. Девушка – волонтер Победы – попросила президента помочь попасть на парад в Москве в мае ветерану из города Ейска.

«Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Предоставим ему хорошее место, чтобы удобно было сидеть, чтобы он все видел», - откликнулся Путин.

Поисковики пригласили самого президента – на свою экспедицию в Крым в апреле. Волонтерам-медикам Путин пообещал обсудить с правительством возможность легализации уличной медицины для бездомных.

Лучшим волонтером 2019 года в России стала Инесса Клюкина – основательница студии «Эмоция», в которой свои театральные таланты могут проявить люди с ограниченными возможностями: из 17 человек таких участников 11. За три года они дали 40 спектаклей в 12 городах России.

В будущем подобных объединений в России должно стать больше – Путин со сцены пообещал удвоить грант на поддержку волонтерского движения России.