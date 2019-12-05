Экономика, интернет и медицина: Медведев в прямом эфире подвел итоги уходящего года

Российская экономика, отношения с Западом, медицина, телевидение и интернет, утечка мозгов за границу - обо всем об этом сегодня говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с корреспондентами 20 российских телеканалов. Глава правительства в прямом эфире два часа отвечал на многочисленные вопросы журналистов и это стало для него первым подведением итогов года в таком формате.

Ведущих молодежных программ и популярных блогеров в первую очередь волновал закон о так называемом суверенном интернете. Медведев объяснил, что запрещать Youtube никто не будет. А документ был принят для того, чтобы обезопасить Россию от действий, например, США, которые уже предпринимали попытку отрезать нашу страну от банковской системы.

«Это вообще-то, что называется, удар под дых, это, по сути, объявление войны. Но тем не менее это обсуждалось. Почему тогда не завернуть вот этот кран, связанный с интернетом? Тем более что мы стоим на пороге не обычного интернета, который связан с бытовыми потребностями, но и интернета вещей. Если кто-то кого-то отрезал, то, по сути, можно остановить все что угодно. Станцию, допустим, энергетическую или еще что-нибудь», - объяснил российский премьер.

От введения санкций против России, считает глава правительства, американцы практически не пострадали. Чего не скажешь о европейцах: объем взаимной торговли сократился почти вдвое. Но настала пора это исправить. К руководству в Брюсселе пришла новая команда, от которой в Москве ждут мужества признать ошибки предшественников.

«Не мы эту войнушку начали и не нам ее завершать. Они сами должны объявить перемирие, тогда все можно вернуть в нормальное русло», - сказал Медведев.

Бесконечным антироссийским сериалом премьер-министр РФ называет и борьбу с допингом. Девятого декабря состоится заседание WADA. Российских спортсменов грозят отстранить на четыре года от участия во всех международных состязаниях. В том числе от тех, которые могли бы пройти в нашей стране. Вполне вероятно, что решение будет сложным, полагает председатель правительства, но Минспорту уже даны указания сражаться за каждого.

«Мы должны, конечно, и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. Ну а другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает», - поделился с журналистами Дмитрий Медведев.

На днях исполняется 20 лет Союзному государству. И интеграцию с Белоруссией необходимо углублять и дальше, считает премьер. Тем более, что о наступлении на государственный суверенитет не идет и речи. Отношения с Украиной также являются важной темой, сказал глава правительства, напомнив, что впереди Нормандский саммит и встреча российского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Уже целый ряд политических сил, ведущие политические силы сказали: все – идем на Майдан! Встанем и будем кричать: ни пяди нашей земли, ни в коем случае не принимать решений вопреки украинским интересам и так далее. Вроде бы понятные слова. В то же время очевидно, что это удавка, которую пытаются на него (Владимира Зеленского - прим. ред.) накинуть, чтобы он не посмел вообще выйти за те границы, которые ранее были очерчены его предшественником», - сказал российский премьер.

Но главной темой, конечно, стала ситуация внутри России: зарплаты растут, а доходы снижаются, хотя инфляция и остается самой низкой за всю историю страны. Этот год, по словам Медведева, стал первым в реализации национальных проектов.

«По всей вероятности, в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму (здесь пока я говорю осторожно), приблизительно равную 1 триллиону рублей. Это очень большие деньги», - сказал руководитель кабмина.

Дмитрий Медведев прокомментировал и ситуацию с отъездом молодых ученых из России в другие страны. Он считает, что нужно делать все возможное, чтобы специалисты оставались в РФ, в то же время глава правительства отметил, что сам по себе отъезд - не предосудителен.

«Нужно следить за этими процессами. Сам по себе отъезд - не предосудителен. Вопрос, зачем и сколько уезжают? Если посмотреть мир и заработать дополнительные деньги – мы не можем препятствовать. Но нужно делать, чтобы ученые оставались. В прошлом году 58 тыс. человек уехали из России, 95% – не более, чем на полгода. Только небольшая часть переехала навсегда. Но нужно делать все, чтобы и они оставались в стране», – заявил он.

Медведев рассказал, что в РФ существуют гранты для ученых, которые расширяют, увеличивают объем и дают премии.

«Ученые молодые мне говорят - и зарплаты подняли, и квартиры дают. Я лично этим занимался, чтобы продвинулась программа по жилью молодым ученым. Но вопрос не в жилье и зарплате: дайте пробирки. У нас доступ хуже, чем там. У них заказал - и через три дня привезли из лаборатории. А у нас уходят месяцы», - сказал премьер.

Медведев также напомнил, что сейчас реализуется отдельный нацпроект «Наука» с финансированием в 300 миллиардов рублей.

«Нужно улучшать материально-техническую сторону», - подчеркнул он.

На вопросы личного характера глава правительства ответил самой юной участнице: девятилетней ведущей канала «Карусель» он рассказал о своей любимой детской книге - «Дети капитана Гранта» и о том, какое желание загадает на Новый год.

«На Новый год каждый человек подспудно думает, что он ему готовит. Но рассказывать об этом (о загаданном желании - прим. ред.) нельзя, вот и я не буду, чтобы все получилось», - сказал Медведев.

За два часа интервью премьеру задали несколько десятков вопросов. Трансляция посмотрело огромное количество людей: помимо телевидения она шла в соцсетях и микроблогах.