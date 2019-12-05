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В Чечне пожар на АЗС уничтожил несколько машин: видео

Анна Касаткина
19:19 05.12.2019
Пожарным удалось справиться с возгоранием и предотвратить переход огня на емкости с топливом, что могло спровоцировать взрыв.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: YouTube

В городе Шали Чеченской республики произошел пожар на автозаправочной станции. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время заправки одного из автомобилей.

Общая площадь пожара составила 90 кв.м. На место выехало 30 человек личного состава и шесть единиц техники МЧС. Пожарным удалось справиться с возгоранием и предотвратить переход огня на емкости с топливом, что могло спровоцировать взрыв. Кроме того, спасены административное офисное здание и двухэтажный магазин.

Огонь уничтожил три топливораздаточные колонки и пять легковых автомобилей. Пострадавших и погибших при происшествии нет, сообщили в спасательном ведомстве.

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