Оператор «Северного потока-2» форсировал укладку труб

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток-2», ускорила проведение трубоукладочных работ. Об том журналистам рассказал глава австрийской компании OMV AG, которая является партнером российского «Газпрома» по данному проекту, Райнер Зеле. Он предположил, что дальнейший прогресс будет зависеть от погодных условий.

Также он не обошел вниманием возможное введение экономических санкций со стороны США в отношении участников проекта, раскритиковав позицию официального Вашингтона.

«Давайте работать и укладывать трубу. Надеюсь, мы все завершим вовремя. С моей точки зрения, это сигнал для Европы, который европейские политики не могут принять. Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энергоресурсы», - цитирует ТАСС заявление Зеле.

США и Украина выступают резко против строительства газопровода «Северный поток-2». Киев опасается потерять роль основного транзитера топлива, а Вашингтон продвигает на европейский рынок собственный, сжиженный газ.

В ходе последней встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты еще не приняли решения о введении возможных санкций в отношении участников проекта.

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода их России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров топлива в год.