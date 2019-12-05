Путин заявил о готовности России продлить СНВ-3

Россия готова до конца текущего года без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», - сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что срок данного договора скоро истекает и пока от партнеров не было какой-либо реакции на предложение России о его продлении.

Путин также сообщил, что на предложение ввести мораторий на распространение ракет ответил только его французский коллега Эммануэль Макрон и это, по словам российского лидера, вынуждает РФ принимать меры для защиты.

«Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет», - объяснил президент.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим соглашением, заключенным между Россией и США. Его срок истекает в феврале 2021 года.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Крис Форд заявил, что Соединенные Штаты рассматривают продление СНВ-3, однако отметил: какого-либо конкретного решения на этот счет в Вашингтоне пока не приняли. По его словам, американская сторона ищет более долговременные варианты с участием Пекина.

В октябре этого года Владимир Путин предупредил, что неопределенность вокруг продления СНВ-3 может спровоцировать разворачивание новой гонки вооружений.