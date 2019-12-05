Париж «кипит» из-за протестов профсоюзов: видео

По всей Франции сегодня бастуют профсоюзы. На улицы вышли около миллиона человек. Самые массовые протесты, традиционно, в Париже, где мирно начавшаяся демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией.

Для разгона протестующих стражи порядка применяют слезоточивый газ. На такие меры пришлось пойти после того, как демонстранты начали устраивать погромы, жечь дымовые шашки и забрасывать правоохранителей всем, что попадает под руку. Сейчас в центре города практически полностью парализовано движение транспорта, не работают вокзалы и аэропорты.

Причиной массового недовольства французов стала пенсионная реформа Эммануэля Макрона. Согласно ей, полноценные выплаты граждане страны будут получать только если отработают еще 2 года после выхода на пенсию.