Зеленский попал на обложку журнала Time

Украинский президент Владимир Зеленский попал на обложку авторитетного американского журнала Time, который посвятил ему целую статью под названием The Man in the Middle (Человек посередине). Выпуск издания намечен на 16 декабря, сообщает портал nv.ua.

В статье о Зеленском говорится о том, что различные политические силы в США по-разному относятся к его персоне. Представители Демократической партии считают украинского лидера жертвой президента Дональда Трампа, который якобы оказывал на него давление. Республиканцы, в свою очередь, считают его ключевым свидетелем стороны защиты главы Белого дома в деле об импичменте.