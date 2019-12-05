Добронравов рассказал о судьбе сериала «Сваты»

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сваты» Федор Добронравов рассказал о будущем телевизионного проекта. По его словам, новый сезон шоу выйдет на экраны уже в 2020 году.

Он пояснил, что актерский состав сериала не претерпел сильных изменений. Название шоу также останется прежним, уточнил Добронравов.

Съемки нового сезона ранее оказались под угрозой срыва сразу по нескольким причинам. Сообщалось, что шоу массово покидают актеры, некоторые – из-за того, что недовольны своими амплуа. Кроме того, Добронравову, который исполняет роль Ивана Будько, запретили въезд на Украину по причине посещения Крыма, в стране также аннулировали прокатное удостоверение сериала, напоминают «Известия».