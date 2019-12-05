В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Жители полуострова будут отдыхать во вторник, 31 декабря, однако этот день они отработают в субботу, 28 декабря.
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В Крыму 31 декабря объявили выходным днем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«31 декабря в Крыму будет выходным днем, а суббота, 28 декабря, - рабочим. Только что подписал соответствующий указ», - объяснил руководитель региона.
Аксенов добавил, что такое решение позволит жителям полуострова спокойно подготовиться к Новому году, не разрываясь между работой и предпраздничными приготовлениями. При этом он подчеркнул, что это будет особенно важно для женщин, «на которых в эти дни ложится основная нагрузка».