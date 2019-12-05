В Крыму 31 декабря объявили выходным днем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«31 декабря в Крыму будет выходным днем, а суббота, 28 декабря, - рабочим. Только что подписал соответствующий указ», - объяснил руководитель региона.

Аксенов добавил, что такое решение позволит жителям полуострова спокойно подготовиться к Новому году, не разрываясь между работой и предпраздничными приготовлениями. При этом он подчеркнул, что это будет особенно важно для женщин, «на которых в эти дни ложится основная нагрузка».