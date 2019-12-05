В Военной академии Генштаба освятили икону Архангела Михаила

В Военной академии Генерального штаба освятили икону Святого Архангела Михаила, которая будет передана в Главный храм Вооруженных сил России.

Торжественную церемонию провели в день 187-й годовщины образования учебного заведения. Архангел Михаил считается небесным покровителем академии Генштаба, а также всех воинов в целом.

Образ святого займет свое место в иконостасе Главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот». Накануне на купола водрузили многотонные православные кресты.

Строительство ведут исключительно на пожертвования - храм, по задумке, должен стать символом единения церкви, армии и народа.