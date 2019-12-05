США вводят новые санкции против ряда российских граждан и юрлиц

Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, работающих в сфере кибербезопасности, а также против 17 человек, включая россиян и граждан Украины. Подробный список опубликован на официальном сайте американского Минфина.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp - российской организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», - говорится в сообщении ведомства.

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России. Кроме того, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются властями США в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.