Миронов рассказал, как получил сотрясение мозга во время спектакля

Актер Евгений Миронов рассказал, как однажды травмировался прямо во время спектакля. Он получил сотрясение мозга из-за падения.

По словам артиста, он не заметил перед собой часть декорации, упал и сильно ударился головой.

«Я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл - как-то плавно», - сказал Миронов StarHit.

Актер уточнил, что после травмы не перестал работать над сложной постановкой. По его мнению, жизнь без риска и препятствий была бы неинтересной.