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Адвокат подавшего на группу «Ленинград» в суд новосибирца раскрыл подробности дела

Ян Брацкий
17:36 05.12.2019
Молодого человека шокировал репертуар исполнителя и обилие ненормативной лексики, произносимой со сцены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил у музыкальной группы «Ленинград» деньги за билет на их концерт. Молодого человека шокировал репертуар музыкантов, с творчеством которых он был почти не знаком. Инцидент произошел несколько месяцев назад и все это время длилось судебное разбирательство.

Во время выступления, со сцены раздавались нецензурные выражения, что и возмутило Евгения, который обратился за помощью к юристам.

Суд встал на сторону истца и постановил вернуть ему 2,5 тысячи рублей за билет, а также возместить моральный вред в сумме 2 тысяч рублей. Сам Гуляев в исковых требованиях заявлял 300 тысяч рублей.

«Мой доверитель согласен с решением суда в той части, где был привлечен к ответственности организатор концерта. В той части, что не был привлечен к ответственности сам исполнитель Сергей Шнуров и другие лица, произносящие на сцене нецензурные выражения, а также то, что размер морального вреда был занижен в 50 раз – он не согласился. В этой части мы планируем обжаловать решение суда, потому что непосредственным исполнителем является Сергей Шнуров», - рассказал «Звезде» юрист и представитель истца Георгий Солдатов.

Кроме того, обратившийся в суд житель Новосибирска, как и его адвокат, уверены – выступления группы «Ленинград» необходимо жестко цензурировать, так как по их мнению, они отрицательно сказывается на моральном облике россиян, пропагандирует алкоголизм, табакокурение и нестандартные формы семейный отношений.

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