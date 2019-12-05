Четырнадцать автомобилей «всмятку»: момент крупного ДТП в Петербурге попал на видео

Утром 5 декабря на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге машина, за рулем которой находился 42-летний мужчина, на высокой скорости протаранила 13 других автомобилей. Об этом рассказали сотрудники дорожной полиции северной столицы.

«Машина, двигаясь в сторону центра, слетела со своего ряда, сбила светофор, задела 11 автомобилей и вылетела на газон, пробив забор», - говорится в сообщении ГИБДД по Санкт-Петербургу.

Несмотря на большое количество машин, попавших в аварию, госпитализация понадобилась только 42-летнему мужчине и 25-летней девушке. Они доставлены в больницу. Их состояние врачи оценили, как средней степени тяжести, пишет «Комсомольская правда».

© ДТП и ЧП СПб, VK

В ГИБДД также сообщили, что автомобиль, в котором ехал виновник ДТП, является подменным: он был выдан водителю на время ремонта его личной машины.

© ДТП и ЧП СПб, VK

Стоит отметить, что момент аварии был запечатлен многочисленными свидетелями. Кадры уже появились в социальных сетях. На записи видно, что перед тем, как попасть в ДТП машина виновника инцидента ехала с очень большой скоростью, но в какой-то момент водитель потерял управление.