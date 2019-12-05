Демократы призвали приступить к составлению статей импичмента против Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении приступить к составлению пунктов обвинения для объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу.
Она заявила, что планирует направить соответствующую просьбу председателю юридического комитета палаты, представителю Демпартии Джеральду Надлеру.
Белый дом уже отреагировал на данные заявления. Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм выразила надежду на справедливый суд в сенате.
«Пелоси должно быть стыдно. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что он руководил нашей страной, и это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил, это лишь некоторые из его крупных достижений», - возмутилась Гришэм.
Демократы обвиняют Дональда Трампа в подстрекательстве украинских властей во вмешательство в выборы США.