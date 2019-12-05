Украинцам хотят запретить пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту

Украина собирается отменить возможность пересечения границы с РФ по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

По словам директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, проектом постановления Кабмина предусмотрено приостановление действия положений соглашений с Россией в период 1997 и 2011 годов. Объяснил он эту необходимость тем, что, согласно данным пограничной службы, на Украине ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и паспортов в виде книжечки.

Временно или постоянно проживающим на территории России гражданам необходимо будет оформить в посольстве Украины биометрические загранпаспорта, уточнил Погорельцев в беседе с УНИАН. Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Ранее пограничная служба Украины опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе. Так, украинцы до 14 лет могут въезжать на территорию по свидетельству о рождении или общенациональному паспорту.