Лавров уличил НАТО в желании доминировать в Европе и на Ближнем Востоке

Решение о рекордном наращивании бюджета НАТО говорит о желании альянса доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

«Безоглядное расширение (НАТО – прим. ред.) продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам, идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны», - заявил российский министр.

При этом Лавров напомнил, что на саммите в Лондоне было принято решение о наращивании военных бюджетов стран, входящих в североатлантический альянс.

«НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике… и на Ближнем Востоке тоже», - резюмировал глава МИД РФ.

Ранее председатель Комитета ГД РФ по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов рассказал «Звезде», что отношения внутри стран альянса «далеки от радужных». По словам депутата, участники блока, в частности, не довольны Соединенными Штатами, которые утверждают, что НАТО - это устаревшая организация и заставляют всех увеличивать военные расходы.