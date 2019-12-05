Битва в парламенте: депутаты Рады сошлись в рукопашной из-за женщины

Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Максим Бужанский подрались во время заседания парламента. Инцидент произошел после того, как Бужанский заступился за народную избранницу Ирину Верещук, которую ранее обматерил Лерос.

Оба депутата уже подтвердили факт потасовки, правда их версии немного отличаются друг от друга. В беседе с изданием «Срана.ua» Бужанский сказал, что они лишь потолкались с оппонентом, в то время как Лерос назвал произошедшее дракой, однако отказался комментировать причины ее начала.

Стоит отметить, что битвы в Верховной Раде происходят с завидным постоянством. Например, в ноябре этого года председатель СБУ Иван Баканов сцепился с главой администрации президента Украины Андреем Богданом и выбил ему зуб. Причиной конфликта стал спор из-за кандидатуры на должность начальника главного следственного управления СБУ.

Буквально несколькими днями ранее в рукопашной схватке под сводами украинского парламента сошлись депутаты Николай Скорик и Николай Тищенко. Другим парламентариям удалось растащить дерущихся Николаев, однако Тищенко успел оторвать пуговицу от пиджака Скорика, благодаря чему победу по очкам можно смело присудить ему.