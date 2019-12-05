Личный адвокат Трампа Джулиани прибыл в Киев

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. По данным издания The New York Times, в минувший вторник юрист встретился с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко в Будапеште.

В столице Украины представитель Трампа намерен навестить другого бывшего генпрокурора Виктора Шокина и бывшего заместителя Луценко Константина Кулика.

Источники издания сообщают, что главной целью украинского вояжа Джулиани является подтверждение того, что действия президента США, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствованию расследования конгрессменов, являются законными. Документальные материалы собираются для телеканала One America News (OAN).

Ранее в конгрессе США был опубликован 300-страничный доклад об итогах расследования дела об импичменте Дональду Трампу. Американского президента обвинили в подстрекательстве украинских властей во вмешательство в выборы США. После этого работа над докладом из комитета по разведке перешла в юридический отдел палаты представителей.

Противники Дональда Трампа также уверяют, что глава Белого дома требовал от украинского лидера Владимира Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, чтобы ослабить его позиции накануне президентских выборов. Сам Дональд Трамп эти обвинения отверг и заявил, что его общение с Зеленским носило рабочий характер.