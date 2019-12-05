Путин пообещал удвоить гранты на поддержку российских волонтеров

Размеры грантов на поддержку конкурса «Волонтер России» будут удвоены, об этом объявил президент страны Владимир Путин. Глава государства принял участие в Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи. На него приехали более 7 тысяч человек из 80 стран мира, чтобы делиться опытом и рассказать о собственных проектах.

«Эта деятельность важна всегда и везде. Мы переживаем сейчас период бурного технологического развития, новую технологическую революцию и нам кажется, что машина во всем может заменить человека. Да, в чем-то искусственный интеллект человека превосходит, но в нем нет того, что присуще человеку – сердца, души и сострадания. У всех у нас это есть», - заявил Путин перед сидящими в зале.

В нынешнем году волонтером года стала Инесса Клюкина из Татарстана с проектом творческой инклюзивной студии «Эмоция». Главный приз конкурса ей вручил Владимир Путин. Во время посещения форума президент вновь присоединился к акции «Елка желаний».

На стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» глава государства и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных желаний. Год назад именно на этом форуме Владимир Путин взял пять писем с желаниями тяжелобольных детей и выполнил их.