В ГИБДД намерены убрать штрафные баллы из экзамена на права

Госавтоинспекция России намерена исключить из экзамена на получение водительских прав штрафные баллы. Новые правила проведения испытания разработают к 1 октября 2020 года.

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков рассказал, что этим вопросом занимается Научный центр безопасности дорожного движения.

«Мы планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу, как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена», - цитирует его РИА Новости.

В целом, по словам Гилякова, экзамен будет оцениваться не за допущенные нарушения, а по тому, насколько правильно и безопасно для других водителей и пешеходов кандидат выполняет маневры.

В следующем году вступят в силу сразу несколько изменений порядка проведения экзамена на права. Так, ранее в Госавтоинспекции объявили о намерении исключить из него этап «площадка».