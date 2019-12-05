Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тренер пострадавшей в Латвии россиянки рассказала подробности происшествия

Ян Брацкий
15:56 05.12.2019
Сейчас девушка прикована к постели и не может самостоятельно ходить, принимать пищу и обслуживать себя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Состояние российской спортсменки Евгении Асоновой остается тяжелым. Девушка пострадала во время соревнований 2-nd International Air Athletics Championship в Риге, сорвавшись с большой высоты во время выступления. Подробности происшествия «Звезде» рассказала личный тренер девушки Елена Кустова.

«После падения мы поняли, что на площадке не дежурят врачи скорой помощи. Нам пришлось самим вызывать медиков и ожидать их приезда. Только после этого Женю увезли в больницу, где смогли оказать ей помощь», - рассказала тренер девушки.

Спортсменка получила тяжелые травмы позвоночника, и Евгении пришлось перенести тяжелейшую операцию, после которой она до сих пор прикована к постели.

«Один позвонок оказался расколот на куски, и пришлось его скреплять пластинами. Врач заверил нас, что дальнейшие операции не потребуются, но предупредил, что реабилитация будет долгой, на протяжении года», - объяснила Кустова.

По словам тренера, сейчас девушка почти не чувствует ног и не может самостоятельно себя обслуживать.

«Врачи не дают четких прогнозов по дальнейшему лечению и не могут гарантировать, что Евгения в будущем сможет ходить и вернуться к прежнему образу жизни. На данный момент Женя полностью лежащая и ей необходимо лечение и сиделка. Девочку нужно кормить и переворачивать каждые полтора часа», - пояснила тренер спортсменки.

Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту произошедшего, однако подробности расследования не разглашаются. Наставница юной спортсменки из России уверена, что всему причиной послужили грубейшие нарушения техники безопасности со стороны организаторов состязаний.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 22:11
Хотели подружиться, но оставили в списке врагов: как на саммите НАТО обсуждали отношения с Россией
Дата05.12.2019, 11:42
Огонь из пушек и пулеметов: танкисты ЮВО провели боевые стрельбы
Дата05.12.2019, 09:26
В ISU ответили на критику костюма фигуриста Шулепова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.12.2019, 16:34
Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:53 В стране и мире
Битва в парламенте: депутаты Рады сошлись в рукопашной из-за женщины
16:42 В стране и мире
Личный адвокат Трампа Джулиани прибыл в Киев
16:41 Спорт
Смертин рассказал, почему уехал с места ДТП
16:34 ОПК
Видео
Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде
16:31 В стране и мире
Видео
Путин пообещал удвоить гранты на поддержку российских волонтеров
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Медведев рассказал о будущем YouTube с введением закона о надежном интернете
Видео
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча NHL
Загадочный объект обнаружен вблизи умирающей звезды
Сухоруков объяснил невозможность съемок продолжения «Брата»
Видео
На Крымском мосту появилось граффити с котом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.