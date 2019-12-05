Тренер пострадавшей в Латвии россиянки рассказала подробности происшествия

Состояние российской спортсменки Евгении Асоновой остается тяжелым. Девушка пострадала во время соревнований 2-nd International Air Athletics Championship в Риге, сорвавшись с большой высоты во время выступления. Подробности происшествия «Звезде» рассказала личный тренер девушки Елена Кустова.

«После падения мы поняли, что на площадке не дежурят врачи скорой помощи. Нам пришлось самим вызывать медиков и ожидать их приезда. Только после этого Женю увезли в больницу, где смогли оказать ей помощь», - рассказала тренер девушки.

Спортсменка получила тяжелые травмы позвоночника, и Евгении пришлось перенести тяжелейшую операцию, после которой она до сих пор прикована к постели.

«Один позвонок оказался расколот на куски, и пришлось его скреплять пластинами. Врач заверил нас, что дальнейшие операции не потребуются, но предупредил, что реабилитация будет долгой, на протяжении года», - объяснила Кустова.

По словам тренера, сейчас девушка почти не чувствует ног и не может самостоятельно себя обслуживать.

«Врачи не дают четких прогнозов по дальнейшему лечению и не могут гарантировать, что Евгения в будущем сможет ходить и вернуться к прежнему образу жизни. На данный момент Женя полностью лежащая и ей необходимо лечение и сиделка. Девочку нужно кормить и переворачивать каждые полтора часа», - пояснила тренер спортсменки.

Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту произошедшего, однако подробности расследования не разглашаются. Наставница юной спортсменки из России уверена, что всему причиной послужили грубейшие нарушения техники безопасности со стороны организаторов состязаний.