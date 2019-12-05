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Украина заявила о готовности предоставить Донбассу дополнительные полномочия

Анна Касаткина
15:55 05.12.2019
Помощник президента страны Андрей Ермак заявил, что территории ДНР и ЛНР получат дополнительные полномочия.
Украина заявила о готовности предоставить Донбассу дополнительные полномочия
© Фото: Alexander Rekun Globallookpress

Украина готова провести конституционную реформу, которая будет касаться статуса Донбасса, по итогам саммита в «нормандском формате». Об этом заявил помощник президента страны Андрей Ермак.

Реформа будет проводиться в части децентрализации, «ни о какой федерализации речи не идет», сказал он.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», - цитирует Ермака «Европейская правда».

Он добавил, что продление закона о статусе Донбасса будет зависеть от итогов встречи «нормандской четверки» 9 декабря.

«По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона», - отметил Ермак.

Изменения, по его словам, в первую очередь включают реализацию «формулы Штайнмайера». Он отметил, что приняты они, вероятно, будут в следующем году в Париже.

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