Путин пообещал исполнить мечту ветерана из Ейска

Президент России Владимир Путин пригласил ветерана Великой Отечественной войны из Ейска на парад в честь 75-летия Великой Победы в Москве. С такой просьбой к главе государства обратилась девушка-общественница на съезде Международного форума волонтеров.

«Я работаю по направлению общения с ветеранами и у нас было такое обращение от дедушки, которому уже 96 лет. Он живет в Ейске и очень хочет попасть на Парад Победы в Москву. Может быть поможем ему исполнить мечту», - спросила девушка президента.

Владимир Путин моментально ответил согласием, отметив, что предоставит ветерану из Ейска лучшее место на зрительской трибуне и пожилой человек сможет увидеть парад.

«Считайте, что его уже пригласили. Передайте ему пожалуйста, что я его лично приглашаю и мы предоставим ему хорошее место, чтобы удобно было сидеть и чтобы он все видел», - пообещал президент.

На Международный съезд волонтеров в Сочи приехали более 10 тысяч альтруистов со всего мира, чтобы обсудить проекты, способные изменить жизнь людей к лучшему, а также поднять проблемные вопросы волонтерства.