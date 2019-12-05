Медведев рассказал о самых сложных решениях в его карьере

В ходе ежегодного итогового интервью российским каналам Дмитрий Медведев страны рассказал, какие решения стали самыми сложными в его карьере.

Как признался премьер-министр, нелегко ему далось решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии в 2008 году. Тогда Медведев занимал пост президента России.

«Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение», - сказал Медведев.

В то же время он добавил, что, судя по дальнейшему развитию событий, это решение было единственно верным.

В числе самых сложных решений оказалась и пенсионная реформа. Но Медведев пояснил, что для развития экономики страны это было необходимостью.

«Его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась», - сказал он.

Дмитрий Медведев дал интервью российским телеканалам, где подвел итоги 2019 года, а также ответил на вопросы об экономике, а также внутренней и в внешней политике.