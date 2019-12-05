Медведев обменялся с Батрутдиновым шутками о «тандеме»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев остроумно ответил на иронию комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова об «известном тандеме». Обмен шутками произошел во время совместного интервью российским телеканалам.

Актер, который пришел на интервью от телеканала ТНТ, отметил, что он, так же, как и премьер, является участником известного «тандема».

«В нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов (Гарик, шоумен - прим. ред.)», - сказал он перед тем, как задать вопрос.

После телеведущий спросил у Медведева, что выигрывает в конкурентной борьбе телевидения и интернета.

«Правильно я вас понимаю, Тимош, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?», - начал свой ответ премьер-министр, имея в виду пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря.

Батрутдинов засмеялся и подтвердил предположение Медведева.

Глава российского кабмина 5 декабря дал большое интервью представителям российских каналов в обновленном формате. Во время него затрагивалось множество тем, например, развитие экономики, реализация нацпроектов и социальная политика.