Медведев оценил уровень интеграции России и Белоруссии

В отношениях России и Белоруссии есть сложные темы, однако можно найти их решение на любом уровне. Так премьер-министр России охарактеризовал двусторонние отношения между Москвой и Минском, в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Глава кабинета министров считает действующий договор о союзном государстве важным в исторической перспективе, так как документ закладывает прочный фундамент под экономическое и социальное развитие двух стран.

«У нас есть союзное государство и это большая ценность. Мы спорим иногда, и обиды некоторые есть, но объективно уровень интеграции между странами очень высокий. Надо этим дорожить и сделать все, чтобы сохранить существующее положение дел. Конечно, есть сложные вопросы, которые связаны с энергоносителями и ценами на них, но я уверен, что любые проблемы можно решить. Мы должны видеть свет в конце тоннеля и понимать, куда мы идем с интеграцией», - заявил Медведев.

При этом, любая интеграция предполагает частичную передачу суверенитета в наднациональный уровень, напомнил премьер-министр России. Медведев также назвал российский рынок перспективным для белорусских товаров и призвал учитывать это в построении союзнических отношений.