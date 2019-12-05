Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев оценил уровень интеграции России и Белоруссии

Ян Брацкий
14:41 05.12.2019
Глава кабинета министров России считает российский рынок самым перспективным для белорусских предпринимателей и призвал дорожить существующим уровнем интеграции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Правительство России

В отношениях России и Белоруссии есть сложные темы, однако можно найти их решение на любом уровне. Так премьер-министр России охарактеризовал двусторонние отношения между Москвой и Минском, в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Глава кабинета министров считает действующий договор о союзном государстве важным в исторической перспективе, так как документ закладывает прочный фундамент под экономическое и социальное развитие двух стран.

«У нас есть союзное государство и это большая ценность. Мы спорим иногда, и обиды некоторые есть, но объективно уровень интеграции между странами очень высокий. Надо этим дорожить и сделать все, чтобы сохранить существующее положение дел. Конечно, есть сложные вопросы, которые связаны с энергоносителями и ценами на них, но я уверен, что любые проблемы можно решить. Мы должны видеть свет в конце тоннеля и понимать, куда мы идем с интеграцией», - заявил Медведев.

При этом, любая интеграция предполагает частичную передачу суверенитета в наднациональный уровень, напомнил премьер-министр России. Медведев также назвал российский рынок перспективным для белорусских товаров и призвал учитывать это в построении союзнических отношений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 22:11
Хотели подружиться, но оставили в списке врагов: как на саммите НАТО обсуждали отношения с Россией
Дата05.12.2019, 11:42
Огонь из пушек и пулеметов: танкисты ЮВО провели боевые стрельбы
Дата05.12.2019, 09:26
В ISU ответили на критику костюма фигуриста Шулепова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:40 Армия
Индия обеспечит российских военных танками и БМП на учениях «Индра-2019»
15:22 В стране и мире
Медведев обменялся с Батрутдиновым шутками о «тандеме»
15:16 В стране и мире
Видео
Путин пообещал исполнить мечту ветерана из Ейска
15:14 В стране и мире
Видео
Медведев рассказал о самых сложных решениях в его карьере
15:03 Армия
Видео
Патрулирование границы и бой с «террористами»: кадры учений военной полиции в ВВО
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Медведев рассказал о будущем YouTube с введением закона о надежном интернете
Видео
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча NHL
Загадочный объект обнаружен вблизи умирающей звезды
Сухоруков объяснил невозможность съемок продолжения «Брата»
Видео
На Крымском мосту появилось граффити с котом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.