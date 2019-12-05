В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Калуге
Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. На месте происшествия в настоящее время работают специалисты.
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Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Калуге. Появившаяся в СМИ информация о том, что травмы якобы получили 26 человек, не является достоверной, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по области.
«Легкие, незначительные травмы. Информации о несовершеннолетних среди пострадавших пассажиров нет», - отметили в ведомстве.
Авария случилась на улице Георгия Амелина. По предварительной информации, водитель общественного транспорта въехал в столб. На месте происшествия работают специалисты.