В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Калуге

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Калуге. Появившаяся в СМИ информация о том, что травмы якобы получили 26 человек, не является достоверной, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по области.

«Легкие, незначительные травмы. Информации о несовершеннолетних среди пострадавших пассажиров нет», - отметили в ведомстве.

Авария случилась на улице Георгия Амелина. По предварительной информации, водитель общественного транспорта въехал в столб. На месте происшествия работают специалисты.