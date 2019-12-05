СМИ: первый полностью коммерческий пуск с Восточного пройдет в 2020 году

Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный состоится в апреле 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в ракетно-космической отрасли.

В частности, по данным агентства, первый запуск спутников по контракту на ракете «Союз-2» произойдет 18 апреля. Последующими мероприятиями станут пуски в мае, июне и июле.

Запуск спутников по контракту с OneWeb пройдет на коммерческих условиях – с оплатой заказчиком отдельных ракет и пусковых услуг. В общей сложности, их будет 672 штуки, с помощью которых планируется обеспечить доступ в Интернет для всех мировых пользователей. Помимо Восточного, пуски спутников также будут проведены с космодромов Куру и Байконур.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также анонсировал первые пуски с Восточного. Он заявил, что за 2020 год будет проведено пять пусков с космодрома.