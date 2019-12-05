Медведев напомнил о трех законах робототехники

Сейчас в мире 2,5 миллиона роботов. Но это не те машины, как показывают в кино. Эти роботы занимаются очень качественно производственными операциям. Заявил Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции в четверг, 5 декабря.

«Не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал когда-то Айзек Азимов. Первый закон состоит в том, что робот не может причинять ущерб человеку. И это необходимо свято соблюдать», - сказал премьер-министр.

Он выразил надежду, что в обозримом будущем роботы не станут субъектом права. Иначе человеческой цивилизации конец, считает Медведев.

«Как известно ИИ делят на три разновидности. Первая – простой ИИ, который уже есть практически в любой машине. Второй уровень – ИИ сопоставимый с человеческим интеллектом. Говорят, что он будет скоро, лет через 20. А третий – это супер интеллект, который не хочется видеть. Но он сможет решить любую задачу», - напомнил Медведев.

Премьер-министр добавил, что в сфере ИИ необходимо заниматься серьезными и тщательными разработками. Потому что ИИ в том виде, в котором сейчас развивается, он может в значительной степени облегчить нам жизнь, считает Дмитрий Медведев.