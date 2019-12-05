Медведев рассказал, чем ему дороги 90-е годы

Интерес к 90-м годам, который в последнее время все чаще проявляют жители России, совершенно нормальное явление. Таково мнение главы кабинета министров Дмитрия Медведева, которым он поделился в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Премьер-министр вспомнил, что именно в 90-е, когда страна переживала самые сложные годы, мир раскрылся по отношению к ней во всей своей красе.

«Жизнь была сложная, много было разных проблем. Это были важные годы в развитии страны, но это не значит, что ничего интересного не происходило. В те годы нам открыли весь музыкальный мир и я помню, как ходил к заместителю директора школы утверждать репертуар дискотеки, которую я вел. Многие из западных исполнителей тех лет, актуальны до сих пор», - напомнил премьер-министр.

Отвечая на вопрос, чем лично для него запомнились 90-е годы, Медведев ответил, что в этот период он стал отцом.