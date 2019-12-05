Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев рассказал, чем ему дороги 90-е годы

Ян Брацкий
14:12 05.12.2019
Глава кабинета министров отметил, что несмотря на сложный период в жизни страны, происходило много важных и интересных событий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Серей Субботин, РИА Новости

Интерес к 90-м годам, который в последнее время все чаще проявляют жители России, совершенно нормальное явление. Таково мнение главы кабинета министров Дмитрия Медведева, которым он поделился в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Премьер-министр вспомнил, что именно в 90-е, когда страна переживала самые сложные годы, мир раскрылся по отношению к ней во всей своей красе.

«Жизнь была сложная, много было разных проблем. Это были важные годы в развитии страны, но это не значит, что ничего интересного не происходило. В те годы нам открыли весь музыкальный мир и я помню, как ходил к заместителю директора школы утверждать репертуар дискотеки, которую я вел. Многие из западных исполнителей тех лет, актуальны до сих пор», - напомнил премьер-министр.

Отвечая на вопрос, чем лично для него запомнились 90-е годы, Медведев ответил, что в этот период он стал отцом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 22:11
Хотели подружиться, но оставили в списке врагов: как на саммите НАТО обсуждали отношения с Россией
Дата05.12.2019, 11:42
Огонь из пушек и пулеметов: танкисты ЮВО провели боевые стрельбы
Дата05.12.2019, 09:26
В ISU ответили на критику костюма фигуриста Шулепова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:12 В стране и мире
Видео
Медведев рассказал, чем ему дороги 90-е годы
14:04 В стране и мире
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Калуге
13:51 В стране и мире
Видео
Медведев призвал проводить реабилитацию детей, бежавших от ИГИЛ* в Сирии
13:48 В стране и мире
СМИ: двадцать шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Калуге
13:47 В стране и мире
Медведев назвал способ удержать российских ученых в стране
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Медведев рассказал о будущем YouTube с введением закона о надежном интернете
Видео
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча NHL
Загадочный объект обнаружен вблизи умирающей звезды
Сухоруков объяснил невозможность съемок продолжения «Брата»
Видео
На Крымском мосту появилось граффити с котом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.