Мир и сотрудничество: Россия заявила о своей позиции по Арктике

Россия призывает к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике, а не к соперничеству. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что необходимо восстановить полномасштабный военно-политический диалог арктических государств, прийти к взаимопониманию и предотвращать любого рода эскалации.

Также Антонов считает, что странам-членам Арктического совета нужно вернуться к формату существовавших до 2014 года ежегодных встреч глав генштабов. Он уверен, что такие мероприятия являются эффективным механизмом поддержания региональной стабильности.

Дипломат заявил, что Москва поддерживает разработку законодательной базы, чтобы снизить риски инцидентов и загрязнения морских вод. Также страна считает, что для проведения спасательных операций в государствах, у которых в Арктике есть береговая полоса, нужно более эффективно сконцентрировать ресурсы.