СМИ: двадцать шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Калуге

«На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», - цитирует РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Двадцать шесть человек, включая несовершеннолетнего ребенка, пострадали в крупном ДТП с маршрутным такси в Калуге. Инцидент произошел на улице Георгия Амелина. Маршрутка выехала за пределы дороги и врезалась в столб.

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