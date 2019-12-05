СМИ: двадцать шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Калуге
Пострадавшим оказана медицинская помощь, а на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Двадцать шесть человек, включая несовершеннолетнего ребенка, пострадали в крупном ДТП с маршрутным такси в Калуге. Инцидент произошел на улице Георгия Амелина. Маршрутка выехала за пределы дороги и врезалась в столб.
«На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», - цитирует РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.