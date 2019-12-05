Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Сегодня, 5 декабря, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Документ предполагает установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц. Установленная сумма составит 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года. В результате МРОТ в 2020 году планируют повысить на 850 рублей, по сравнению с 2019 годом, говорится на сайте ГД РФ.

Сообщается, что законопроект предусматривает ежегодно, с 1 января, устанавливать размер МРОТ, который должен быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину.

Ранее стало известно об инициативе, которое предусматривает изменения в налоговое законодательство в части установления социального вычета по НДФЛ для малоимущих работников. Она появилась из-за противоречия, когда работодатель не может платить сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда, а МРОТ в среднем составляет 11 300 рублей.