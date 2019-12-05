Медведев назвал способ удержать российских ученых в стране

Само по себе намерение уехать из страны не является предосудительным, заявил в четверг, 5 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос телеканала «Звезда» во время большого интервью. Однако нюанс заключается в том, зачем и на сколько человек уезжает.

«Если захочет посмотреть мир и заработать дополнительные деньги, мы не можем удержать. Но нужно делать все, чтобы ученые оставались у нас. По статистике, в том году уехало 58 тысяч человек. Нужно делать все, чтобы люди оставались в нашей стране. Особенно специалисты, которых мы учим: есть гранты, мы их расширяем, премии даем», - подчеркнул Медведев.

Он объяснил, что для того, чтобы российские ученые оставались в стране, необходимо улучшать материально-техническую сторону обеспечения наук в России.

В 2019 году итоговое интервью проходит в обновленном формате: Медведев отвечает на вопросы журналистов-представителей 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Ожидается, что будут затронуты такие темы, как экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения. Также внимание будет уделено реализации национальных проектов.