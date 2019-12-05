Медведев: в XXI веке никого не может утешить формула «бьет-значит любит»

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что проблема с домашним насилием в стране существует.

«Эту тему обсуждают, критикуют. Если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть — это не придумали журналисты, это инспирировано врагами. Вопрос в том, как на это реагировать» - сказа Дмитрий Медведев.

Некоторое время назад в статью 116 УК РФ были внесены изменения, которые, по мнению многих, ситуацию не улучшили, а только ухудшили, сказал Дмитрий Медведев.

«В любом случае в XXI веке никого не может утешить формула “бьет – значит любит”. Вряд ли это выглядит серьезно в современном мире. На это нужно как-то реагировать», - сказал премьер.

Сегодня Дмитрий Медведев дает итоговое интервью, оно проходит в обновленном формате.

В ходе беседы были затронуты такие темы, как экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.