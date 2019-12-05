Медведев: госрегулирование цен на лекарства в РФ должно стать более гибким

Ни у кого не было цели лишить россиян иностранных лекарств, изъяв их из аптек, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в последние годы правительство РФ старалось не жалеть денег на бесплатные препараты, поскольку появились экономические возможности.

«Только в этом году в бюджете предусмотрено 150 миллиардов рублей, в следующем году - еще на 25 миллиардов больше», - отметил он.

Медведев объяснил, что истинная цель импортозамещения – чтобы лекарства стали дешевле.

«Лекарственная безопасность – одно из важнейших направлений нашей безопасности. Государственное регулирование цен – сложная тема. Необходимо сделать его более гибким, чтобы оно осуществлялось проще, чем сегодня. Ни у кого не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарства исчезли из аптек», - заключил он.

В 2019 году итоговое интервью проходит в обновленном формате: Медведев отвечает на вопросы журналистов-представителей 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Ожидается, что будут затронуты такие темы, как экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения. Также внимание будет уделено реализации национальных проектов.