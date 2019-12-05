Путин переназначил Садовничего ректором МГУ

Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора Московского государственного университета на пять лет. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором ФГБОУ высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" сроком на пять лет», - говорится в публикации.

Еще одним указом Путин продлил пребывание Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета также на пять лет.