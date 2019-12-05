Медведев призвал проводить реабилитацию детей, бежавших от ИГИЛ* в Сирии

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что делать с детьми, приехавшими в Россию из Сирии.

«Если мы принимаем, мы должны проводить комплексную и индивидуальную реабилитацию такого ребенка. Его нельзя оставлять наедине с самим собой», - сказал премьер на встрече с представителями федеральных телеканалов.

Медведев отметил, что Россия должна учитывать, что дети, вывозимые с территории Сирии, росли в «чудовищных условиях и получили всю ту порцию человеконенавистнической идеологии, которую исповедует "Исламское государство"*».

«Детей готовили убивать. Это очень страшно», - добавил премьер.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подводит в прямом эфире итоги уходящего года. Глава кабинета министров отвечает на вопросы журналистов 20 каналов.

*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ.