Травмированная в Риге россиянка назвала виновных в своем падении

Евгения Асонова считает, что организаторы международных соревнований по воздушной гимнастике виновны в ее падении, так как они отвечали за безопасность спортсменов. Об этом девушка рассказала «Звезде».

«Во время моего выступления оборвался металлический трос, и я вместе с полотном упала на маты. Я считаю, что виновники – это организаторы соревнований. Потому что они должны были обеспечивать безопасность на соревнованиях», - заявила Евгения Асонова.

В Риге на соревнований 2-nd International Air Athletics Championship россиянка Евгения Асонова сорвалась с высоты восьми метров во время выступления. У спортсменки диагностировали перелом двух позвонков и повреждение спинного мозга.

«Воздушной гимнастикой я занимаюсь около года. Вообще у меня были большие планы на участие в соревнованиях. На своем первом турнире я заняла первое место. До происшествия я работала инструктором групповых программ в фитнесс-клубе. Теперь я сомневаюсь, что вообще смогу работать», - сказала гимнастка.

Ранее стало известно, что организаторы соревнований отказываются оплачивать реабилитацию спортсменки. В Риге Евгении сделали операцию, страховая компания оплатила дорогу в Москву. Девушке предстоит долгая реабилитация и дорогостоящие процедуры.