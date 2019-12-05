РФ объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства
© Фото: ТРК Звезда
Власти РФ объявили персона нон грата сотрудника болгарского посольства. Это стало ответом на выдворение сотрудника российского посольства в Софии.
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РФ объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства
© Фото: ТРК Звезда
Власти РФ объявили персона нон грата сотрудника болгарского посольства. Это стало ответом на выдворение сотрудника российского посольства в Софии.
В ДPУГИХ CMИ
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