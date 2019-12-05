Медведев напомнил странам ЕС об экономических потерях из-за санкций

Санкционное противостояние Евросоюза с Россией негативно сказывается на экономике и наносит вред интересам бизнеса в самом ЕС. Таким мнением с журналистами поделился глава кабинета министров Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции.

Премьер упрекнул власти европейских стран в нежелании вести диалог по данной проблеме и назвал близорукой подобную политику.

«Мы готовы наши отношения со странами ЕС выстраивать и на двустороннем треке. Наш торговый оборот в 2014-ом году составлял 417 миллиардов долларов, а потом рухнул на 250 миллиардов. Эти деньги уже не вернуть, это рабочие места, это потерянная прибыль бизнеса. США, кстати, почти ничего не потеряли, а европейцы сдулись вдвое. Мы исходим из того, что торговые отношения должны быть многовекторными и пора выходить в нормальное русло. Не мы эту войнушку начали и не нам ее заканчивать», - подвел итог Медведев.

Премьер-министр выразил надежду на то, что новая политическая команда в ЕС и Европейской комиссии сможет сделать шаги в правильном направлении и вывести отношения с Москвой из затянувшегося кризиса.