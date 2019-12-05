Медведев подвел итоги первого года реализации нацпроектов в РФ

Текущий год стал годом старта национальных проектов в России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал первые шаги в реализации данного направления.

«Тратить – дело хорошо, но тратить надо с умом», - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что выделенные деньги тратятся медленнее, чем предполагалось, однако нужно учитывать, что это лишь первый год работы.

«У нас нет цели куда-то все сразу потратить. Не все оказались готовы к тому, чтобы быстро эти деньги разверстать: и федеральные структуры пришлось подгонять, а потом – и регионы. Все это в целом неправильно, из этого нужно извлечь четкие уроки, и в следующем году расходовать все стабильно в определенных пропорциях», - сказал Медведев.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что нацпроекты являются масштабной работой, какой не было в постсоветский период.

«И денег столько не было. Я не вполне доволен, как все происходило, но лучше чуть-чуть не доделать, чтобы деньги расходовались эффективно», - сказал Медведев.

Он добавил, что все решения, которые необходимы для выделения финансирования на реализацию нацпроектов в 2020 году, должны быть приняты до 31 декабря 2019 года, чтобы уже с 1 января можно было соответствующим образом их использовать.

Сегодня, 5 декабря, в Москве проходит большое интервью с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он подводит итоги социально-экономического развития страны и работы кабинета министров в уходящем году, а также рассказывает об основных задачах, которые стоят перед правительством.