Украинских националистов, которые принимали участие в беспорядках в Гонконге, китайская полиция планирует наказать. Сообщается, что сейчас в этом специальном административном районе находятся, по меньшей мере, четверо радикалов из Украины, которые выложили фотографии в соцсети.

Националисты не скрывают, что делясь своим опытом, помогают устроить «китайский Майдан». О том, что украинские националисты участвуют в беспорядках в Гонконге ранее подтвердил и посол Китая в России.

Напомним, почти полгода Гонконг сотрясают массовые беспорядки. Акции протеста были вызваны поправками к закону об экстрадиции, согласно которому власти Гонконга имели право высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. После акций протеста власти Гонконга официально отозвали скандальный законопроект.