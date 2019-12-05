Медведев рассказал о будущем YouTube с введением закона о надежном интернете

Закон о надежном интернете не скажется на производителях контента в Сети. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос блогера Анастасии Ивлеевой.

«Он (законопроект - прим.ред) заключается в том, чтобы нас не отрезали от мировой сети, если кому-то это в голову взбредет. На самом деле отрезать могут от чего угодно. Когда у нас начались стычки с американцами, абсолютно серьезно поднимался вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей», - объяснил Медведев.

Медведев также заверил, что новый законопроект никак не отразится на пользователях YouTube.

«YouTube как был, так и останется, и кто зарабатывал на нем, так и будет зарабатывать», - подчеркнул премьер-министр РФ.

Закон «Об устойчивом Рунете» был подписан Владимиром Путиным 1 мая и вступил в силу в стране с 1 ноября. Он обеспечит функционирование Рунета в случае угрозы из-за рубежа. Как пояснил глава государства, речь идет не об ограничениях в интернете, а о сохранении независимости в условиях существующих рисков отключения от глобальной сети.