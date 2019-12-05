Медведев заявил о необходимости стимуляции роста реальных доходов россиян

Правительство продолжит работу по стимулированию роста реальных доходов россиян. Об этом заявил глава российского кабмина Дмитрий Медведев в ходе ежегодной пресс-конференции.

По данным Росстата, зарплаты в стране выросли на 7%, однако реальные доходы продолжают падать. Среди причин называется высокая закредитованность населения и рост цен на потребительские товары. Комментируя эти данные, Медведев заявил о необходимости оказания поддержки наиболее уязвимым категориям населения.

«За 9 месяцев текущего года доходы начали расти, по итогам года можем иметь незначительный, но плюс. Но важнее самочувствие и ощущения людей. Если они считают, что их положение ухудшается, то это очень тревожный сигнал для руководства страны. Необходимо помогать наиболее уязвимым категориям: многодетным семьям, пожилым и инвалидам. Был принят целый ряд решений для поддержки нуждающихся и изменен подход по льготам на адресный», - заявил Дмитрий Медведев.

Оценивая экономическую ситуация в стране в целом, глава правительства напомнил о рекордно низком уровне инфляции в 3,8%, а также о стабильно низкой безработице в 4,6%. По прогнозам премьер-министра, рост российской экономики в следующем году не превысит 1,5% ВВП.