От Москвы до Ямала: в Ростуризме рассказали о местах главных новогодних гуляний в России

В Ростуризме рассказали, где интереснее всего будет провести новогодние праздники. По мнению специалистов, многие направления для путешествий по России могут посоперничать с заграничными, и даже оказаться гораздо интереснее.

К примеру, в Москве с 13 декабря по 12 января пройдет масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество», который москвичи и гости столицы давно называют любимым городским праздником. На ВДНХ откроется самый большой в Европе каток с искусственным покрытием, вдоль центральной аллеи которого расположатся светящиеся ели, подснежники, васильки и незабудки. Также многие столичные музеи будут открыты для бесплатного посещения в период 2 - 8 января.

Северная столица России также не отстает от центральной: в Санкт-Петербурге жители и гости города смогут увидеть традиционный забег Дедов Морозов, который стартует на Дворцовой площади и длится на протяжении 2,5 тысяч метров. В Ленинградской области и в Карелии можно будет прокатиться на собачьей или оленьей упряжке, на снегоходах, а также отправиться на подледную рыбалку и попариться в бане. Особенно интересным детям будет Подворье Талви Укко – резиденция карельского Деда Мороза.

Еще одним не менее интересным направлением для отдыха станет Крым, где зимняя температура всегда около 10 - 15 градусов тепла. В Ялте работают музеи, дворцы и выставки, Ливадийский и другие дворцы, Ласточкино гнездо и многие другие достопримечательности.

Новогодние праздники – идеальное время для посещения Ярославля. Там отдыхающие могут увидеть слияние Волги с Которослью, выпить медовухи и съесть горячий пирожок на набережной Плеса. В Сергиевом Посаде любители истории смогут посетить Троице-Сергиеву лавру, в Костроме – Ипатьевский монастырь.

Рязань стала Новогодней столицей России - 2020. Фестиваль «Катай, Рязань!» открывается в городе 14 декабря, в начале января – гастрономические фестивали «Глинфест» и «ПирожОК». В Рязани пройдет всероссийский фестиваль огня и света, а также Новогодние Олимпийские игры и чемпионат по хоккею в валенках.

В Мурманске, Кандалакше и на Ямале как раз во время новогодних каникул можно наблюдать уникальное явление природы – северное сияние.

В Казанском кремле в конце декабря — праздничное световое шоу на стенах Спасской башни. Еще там продолжится сезон зимней рыбалки на красноперку, плотву, ерша, щуку, а последний месяц зимы порадует ценителей прекрасного оперным фестивалем имени Шаляпина.