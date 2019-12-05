Медведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.

«В этом году наша экономика развивалась, но не такими значительными темпами, как бы хотелось. В принципе, мы ожидали того, что начало работы над соцпроектами будет сопровождаться таким "разогревом". Это был год старта национальных проектов. Что-то получилось лучше, что-то – хуже. Нужно все проанализировать и учесть ошибки в работе следующего года. Развитие нашей страны в 2019 году было вполне успешным», - подчеркнул он.

В 2019 году итоговое интервью проходит в обновленном формате: Медведев отвечает на вопросы журналистов-представителей 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Ожидается, что будут затронуты такие темы, как экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения. Также внимание будет уделено реализации национальных проектов.