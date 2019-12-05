СМИ: медики экстренно реанимируют худрука Московского театра клоунады Терезу Дурову

Врачи скорой помощи экстренно реанимируют художественного руководителя Московского театра клоунады Терезу Дурову. Информация об этом появилась в СМИ сегодня, 5 декабря.

По данным паблика Mash, Дурова якобы потеряла сознание у себя дома на Кутузовском проспекте. Прибывшие на место медики проводят реанимационные работы. Ожидается, что Дурову отвезут в больницу.

По предварительным данным, у нее подозрение на инсульт.

В свою очередь, пресс-секретарь Театриума на Серпуховке Марина Павлова в комментарии «Звезде» не смогла ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию. По ее словам, в ближайшее время состоится совещание, на котором должна присутствовать Дурова. Другой информации пока нет.